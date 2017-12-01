Taşköprü’de doğalgaz abone merkezi açıldı

Ş. arasında imzalan protokol ile Taşköprü’de Kargaz Abonelik Merkezi’nin açılışı gerçekleşti.

Taşköprü’de Kargaz Abonelik Merkezi, Camikebir Mahallesi İnönü Caddesi’nde hizmete girdi. Törenin açılış konuşmasını yapan Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Kasım Kahraman, Taşköprü ölçeğinde ülke genelinde çok sayıda ilçede doğalgaz olduğunu söyledi. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın göreve geldiği günden bugüne kendilerini ilçenin doğalgaza kavuşması noktasında daha hızlı çalışma yapılması noktasında kendilerine telkinde bulunduğunu belirten Kahraman, abone merkezinin açılmasının kendileri için de mutluluk verici olduğunu ifade etti. Kahraman ayrıca Taşköprü’de Aralık ayı içerisinde şehir içi hattı döşenen kısımlara doğalgazın taşıma sistemiyle verilmeye başlanacağını, 2018 yılında ise Kastamonu-Taşköprü doğalgaz hattının döşenerek ilçe merkezinin büyük bir kısmının doğalgaza kavuşacağını kaydetti.

Daha sonra söz alan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, “Göreve geldiğim zaman hayalimdeki şey şuydu; Taşköprü önemli sanayi kuruluşlarını kaybetmişti. Bu nedenle ilçemiz bir moral bozukluğu içindeydi. En büyük arzum bu çıkmazdan ilçemizi kurtarmaktı. Bu sihirli bir değnekle olmazdı. Dünyada ekonomik olarak artık devletin yatırım yaparak o şehri geliştirme algısı değişti. Dolayısıyla biz kendi dinamiklerimizle ayağa kalkmalıydık. Bunun için bu ilçenin temel sorunu olan göçünü durdurarak nüfusun burada kalmasını sağlamalıydık” dedi.

Başkan Arslan, “Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, hükümetimiz, milletvekillerimiz ve teşkilatımızın destekleriyle ilçemiz için büyük önem arz eden Hasanlı Göletiiçme suyu projesinde sona geliniyor. Ayrıca işsiz kardeşlerimizin iş sahibi olmaları için Organize Sanayi Bölgesi’nde son aşamaya geldik. Firma geldiğinde benim yerimi göster dediğinde yer tahsisini yapabiliyoruz. Yine 2017 yılında hedeflediğimiz, vatandaşa yol haritamız olarak gösterdiğimiz işlerimizin başına doğalgazı almıştık.Birlikte olduğumuz bazı arkadaşlarımız ve özellikle muhalif olan vatandaşlarımız bu hayal görüyor diyerek naralar attılar. Bugün yaşadığımız hadiseyle bunların hayal olmadığını herkese gösterdik. Ben Taşköprü’nün bir evladı olarak hiçbirinize yalan bir şey söylemediğimi de göstermeyi Cenab-ı Allah bana nasip etti. Ona binlerce kez şükürler olsun diyorum. Bu vesile ile ilçemizin doğalgaza kavuşmasında büyük pay sahibi olan değerli Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Başbakanımız, Hükümetimiz, Milletvekillerimiz, İl ve İlçe Teşkilatımız ile Botaş ve Kargaz yetkililerine ilçe halkım adına teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ise “2003 yılında Botaş’a doğalgaz için gittiğimizde bugüne kadar Kastamonu için bize kimse bir şey söylemedi denildi. Ve bizde doğalgaz hususunda talebimizi ilettik. Bundan 10 yıl önce Kastamonu’ya doğalgaz geldi ve kullanmaya başladık. Kastamonu’da bugün neredeyse herkes doğalgaz kullanıyor.Taşköprü Belediye Başkanımız kaç senedir uğraşıyor Taşköprü’nün doğalgaza kavuşması için. Bize geliyor, gidiyor, enişte bu doğalgaz işi ne olacak? Bizde kendisiyle birlikte gerekli girişimlerimizi pes etmeksizin sürdürdük ve sonuçta bugün bu güzel hizmeti açmaktan memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel de, “Uzun zamandır Taşköprülüler olarak hayalini kurduğumuz, peşinde koştuğumuz bir hizmeti almaya başladığımız bir gün bugün. İlçemizde birlik beraberlik olduğu sürece elde edemeyeceğimiz bir şey olmadığını bir kez daha gördük. Bugünde abonelik işlemleri başlamış bulunuyor.Kısa sürede inşallah Taşköprü’nün tamamında doğalgazdan istifade edebileceğiz. Bu hizmetin ilçemize gelmesinde büyük emeği olan başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Hükümetimiz, Milletvekillerimiz,Botaş ve Kargaz yetkililerimiz ile gecesini gündüzüne katan Taşköprü Belediye Başkanımız ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Taşköprü ilçemizde ilk doğalgaz abonelik sözleşmesi Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile Kargaz Genel Müdürü Kasım Kahraman arasında imzalandı. Ardından ise Kargaz Doğalgaz Abone Başvuru Merkezi açılış kurdelesi kesildi. Programın sonunda vatandaşlara pilav ayran ikram edildi.