Taşköprü'de Doğalgaz abone sayısı 3 bin 700'e ulaştı

Aralık ayında doğalgaza kavuşan Taşköprü'de doğal gaz abone sayısı 3 bin 700'e ulaştı.

Taşköprü'de hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesinin ardından KARGAZ firmasına yapılan doğal gaz abone sayısı 3 bin 700 oldu. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü'nün hak ettiği doğal gaza kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek halın yoğun ilgisinin de sevindirici olduğunu ifade etti. Arslan ayrıca ilçede hissedilir ölçüde hava kirliliğinde düşüş olmasının da ayrıca sevindirici olduğunu vurguladı.