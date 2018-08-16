Taşköprü’de dünyaca ünlü sarımsağın festivali başladı

’si düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali coşkuyla başladı.

İlk olarak tarihi köprünün restore işleminin devam etmesi nedeniyle Cuma Pazarı alanında festival kurdelesi kesildi. Daha sonra protokol, halk dansları ekipleri ve içinde sarımsak öbekleri olan 2 adet kağnı arabasının katılımı ile kortej yürüyüşü yapıldı. Köprübaşı alanında bulunan yöresel ürünlerin sergilendiği stantların gezilmesinin ardından kortej, Cumhuriyet Meydanı’na geldi.

Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında TÜRKSOY’un yanı sıra Kırgızistan ve Türkmenistan ülkeleri de festivalde stant açtı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen festival açılışı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programın açılış konuşmasını Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan yaptı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Her yıl yeni bir heyecan ve büyük bir özveriyle hazırlandığımız, benzerleri arasında farklılığıyla dikkat çeken Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivalimizin 32.’sini gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Festivale katılan Uluslararası Festivaller Birliği Başkanı Atilla İpek, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Demokratik Kongo Büyükelçisi Francis Gborglah, Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ve Kastamonu Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz da programda birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Azerbaycan, Gürcistan, Peru, Kolombiya, Kırgızistan, Grup Marmara Üniversitesi Folklor Kulübü ile Taşköprü Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunu ekipleri sahne aldı.

Çeşitli etkinlik ve konserlerin yapılacağı Sarımsak Festivali pazar gününe kadar devam edecek.

Ayrıca Pompeiopolis Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı da, festival süresince ziyaretçileriyle buluşacak.

Açılışın ardından Belediye Başkanı Arslan, Afrika cumhuriyetleri büyükelçileri ile protokol üyelerine plaket takdim etti.