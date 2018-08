Taşköprü’de düzenlenen at yarışları nefesleri kesti

Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen düzenlenen at yarışları nefesleri kesti.

Taşköprü Belediyesi tarafından 2018 Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri altında düzenlenen 32. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali At Yarışları büyük ilgi gördü. Taşköprü Ağcıkişi Mahallesi Kabayazı Mevkiinde düzenlenen geleneksel rahvan, safkan Arap ve İngiliz at yarışları koşuları çekişmeli anlara sahne oldu. 11 kategoride yapılan at yarışlarında konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ata sporu olan at yarışlarının daha iyi konuma gelmesi için böyle bir organizasyonu festival bünyesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, halkın katılımının ve ilgisinin kendilerini de memnun ettiğini ifade etti.

Ata sporları olan at yarışlarıyla ilgili final mücadelesini yaptıklarını söyleyen Başkan Arslan, "Yarışlarda bizim de atlarımız koştu, bazı dereceler aldılar. Ama bizim esas amacımız burada öncü olarak Taşköprü’de ata sporumuzu, atçılığı, bizim atla ilgili olan sevgimizi daha geniş kitlelere yayma noktasında teşvik etme anlamında bu katkıları sunuyoruz. İnşallah hemşehrilerimizin ve bu milletimizin ata olan bağlılığı, atasında geçmişinde at ile ilgili duyarlılığı canlanır, bizlerde bu konuda iyi bir sonuç alırız inşallah” dedi.

Yarışlarda başarılı bir performans çizen Joker Ümit Bilen ise, her yıl Taşköprü’de Dünya çapında güzel bir festival olduğunu ifade ederek, “Bizlerde gençlerimizi bu festivaller sayesinde at yarışlarına yoğunlaştırıyoruz. Bu sayede gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumuş oluyoruz. Çok heyecanlı geçiyor, hareketli bir festival oluyor. Bugünde güzel yarışlar oldu ve bende kazandım. Ekibime ve bu organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını dilerim, inşallah ileride daha iyilerine layık oluruz” diye konuştu.

Konuşmanın ardından rahvan at yarışları ile Arap ve İngiliz at yarışlarına geçildi. Çekişmeli anlara sahne olan at yarışlarında Safkan Arap Atları Koşusu B Grubu’nda Furkan Badişoğlu’nun atı birinci, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın atı ikinci, Ufku Aygün’ün atı üçüncü oldu. Safkan Arap Atları A Grubu’nda Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın atı birinci, Turgay Ataç’ın atı ikinci, Berat Vural’ın atı ise üçüncü oldu. İngiliz Safkan At Yarışları B Gurubunda Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın atı birinci, Ceyhun Erol’un atları ikinci ve üçüncülük elde etti. İngiliz Safkan At Yarışları A Gurubunda Özen Şahin’in atı birinci, Ceyhun Erol’un atı ikinci, Ahmet Ateş’in atı da üçüncü oldu. Rahvan Üçlü Tay Koşusunda Faruk Harmancı’nın atı birici, Yalçın Yayla’nın atı ikinci, İsa İleri’inin atı üçüncü oldu.

Rahvan Dörtlü Tay Koşusunda Ahmet Kuş’un atı birinci, Ersin Çalık’ın atı ikinci, Yılmaz Sarıoğlu’nun atı üçüncü oldu. Rahvan Deste Koşusunda Ali Ekber Karatepe’nin atı birinci, Erol Boz’un atı ikinci, Hasan Yıldız’ın atı üçüncü oldu. Rahvan Küçük Orta Koşusunda Sebahattin Kuzuoğlu’nun atı birinci, Muzaffer Topaloğlu’nun atı ikinci, Şahap Gürsoy’un atı üçüncü oldu. Rahvan Büyük Orta Koşusunda Erol Çolak’ın atı birinci, Ercan Şen’in atı ikinci, Hüseyin Öztürk’ün atı üçüncü oldu. Rahvan Baş Koşusunda Mehmet Falay’ın atı birinci, Şahap Gürsoy’un atı ikinci, Yılmaz Sarıoğlu’nun atı üçüncü oldu. Rahvan Baş Altı Koşusunda İsmail Boyacı’nın atı birinci, Batuhan Karabulut’un atı ikinci, Yılmaz Karabakal’ın atı üçüncü oldu.

11 kategoride yapılan at yarışları sonrasında dereceye giren atların sahiplerine kupa ve çeşitli ödüller verildi.