Taşköprü’de Cuma Pazarında gerçekleştirilen Sarımsak Üreticisi Yarışması’na 50 üretici, Buzağı Yetiştiricisi Yarışması’na da 50 hayvan yetiştiricisi katıldı. Yarışmaya Taşköprü Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Tarım İl Müdürü Osman Yaman, daire amirleri, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, amaçlarının vatandaşları ve üreticileri Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivalinin esas sahipleri olarak festivale katmak istediklerini belirterek, “Bizler de bu konuda üreticilerimizi ve vatandaşlarımızı teşvik etmek için bu yarışmaları düzenliyoruz” dedi.

Arslan, üreticinin “Beyaz Altın” olarak taçlandırdığı Taşköprü Sarımsağı’nı kendilerinin de baş tacı yaptıklarını ve bunun bir göstergesi olarak ta festival etkinlikleri kapsamında açılışını yaptıkları Sarımsak Heykeli’ni Taşköprü girişine diktiklerini kaydetti.

Konuşmanın ardından En İyi Sarımsak Üreticisi’ni Seçme Yarışmasına geçildi. Birbirinden iri ve güzel sarımsakların yer aldığı yarışmada 74 numaralı sarımsağı ile Danalar köyünden Bayram Tozan birinci, 56 numaralı sarımsağı ile Alatarla köyünden Mehmet Gökmen ikinci, Karnıaçık köyünden de Ramazan Akça 70 numaralı sarımsağıyla üçüncü oldu.

2018 yılının en iyi sarımsak üreticisi seçilen Danalar köyünden Bayram Tozan, 1 yıllık emeğinin sonucu olarak yetiştirdiği sarımsakların birinci seçilmesinden dolayı sevinç yaşadığını belirtti. Tozan, Taşköprü sarımsağının her türlü derde deva olduğunu kaydetti.

En Güzel Buzağı Yarışmasında da Sedat Poyraz birinci oldu

Veteriner ve ziraat mühendislerinin jüri üyeliğini yaptığı En iyi Buzağı Üreticisi’ni Seçme Yarışmasında ise 8 numarayla yarışmaya katılan Sedat Poyraz birinci seçilirken, 7 numarayla yarışan Namık Yıldız ikinci ve 19 numarayla yarışan Mehmet Semerci ise üçüncü oldu.

En İyi Kuzu Yarışmasında da 14 numarayla yarışan Tuğba Şatır birinci seçilirken, 2 numarayla yarışan Saime Gümüş ikinci ve 12 numarayla yarışan Ahmet Güney üçüncü seçildi.

Her iki yarışmada da dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.