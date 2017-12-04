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04 Aralık 2017 19:09

Taşköprü’de engelli çocuklardan yüzme gösterisi yapı

Taşköprü’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Taşköprü Belediyesi tarafından engelli öğrencilere yönelik açılan ücretsiz yüzme kursuna katılan öğrenciler gösteri sundu.

Taşköprü’de engelli çocuklardan yüzme gösterisi yapı

04 Aralık 2017 19:09


Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen ve Yüzme Antrenörü Mustafa Cin önderliğinde yüzmeyi öğrenen engelli öğrencilerin gösterisi izleyenlerden büyük beğeni aldı. Havuz içinde Türk Bayrağı açılarak sergilenen gösterinin de büyük beğeni aldığı programın sonunda engelli sporculara Taşköprü Belediyesi tarafından hazırlanan ödüller takdim edildi.


Programa Taşköprü Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü AdemKeloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Tevfik Seferoğlu ve engelli çocuk ve aileleri katıldı.




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