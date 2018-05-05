Taşköprü’de Evliyalar Haftası coşkuyla kutlandı

’sı düzenlenen Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyalarını Anma Haftası etkinlikleri kapsamında Taşköprü ilçesinde de kutlama programı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Taşköprü Tekke Camii yanında gerçekleşen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Türk Müzik Topluluğu Merter Takımı’nın gösterisi ile devam etti. İlk olarak Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunduğu programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan yaptı.

“Şeyh Şaban-ı Veli’yi tanıyıp anmak ve çocuklarımıza öğretmek önemli görevlerimiz arasındadır”

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Kültür mirasımızın önemli şahsiyetlerinden Taşköprü ilçemizde doğan Şeyh Şaban-ı Veli’yi tanıyıp anmak ve çocuklarımıza öğretmek önemli görevlerimiz arasındadır. Çünkü geçmişini bilmeyen toplumlar geleceklerini de planlayamazlar. Geleceğin büyüklerini yetiştirmek, geçmişteki büyükleri bilmek, toplumun kendisine güvenmesi ve fertlerin birbirini sevmesi ile mümkündür. Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri ve bu gibi büyük zatlar bizlerin ortak değerlerini temsil ettiğinden sevgimizi pekiştirmektedir” dedi.

Taşköprü ilçesinin Kastamonu, Evliyalar yatağı olarak anıldığını söyleyen Başkan Arslan, “Bazı kaynaklara göre binin üzerinde evliya yatağı olan ilimizde sadece Taşköprü ilçemiz; Şeyh Şaban-ı Veliler, Abdal Hasanlar, Şeyh Hüsamettin Çobanlar, Taşköprülüzadeler, Gazidedeler, Hüseyin Dedeler, Yavaşça Sultanlar, Şeyh Musalar ve adını sayamayacağım onlarcasını yetiştirip bağrından çıkarmayı başarmıştır. Bugün bizde manevi duygular içerisinde ecdatlarımızdan aldığımız feyiz ve güçle hareket edip onlara yakışır birer nesil olma gayreti içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“Şeyh Şaban-ı Veli Kastamonu’nu manevi mimarıdır”

AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ise, Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin Kastamonu’nun manevi mimarı ve manevi direği olduğunu belirterek, “Bu yıl bu haftayı Kültür ve Turizm Bakanımız bakanlık uhdesine aldı ve bu şekilde devamı edecektir. Şeyh Şa’ban-ı Veli peygamberi anlatan ve onun yolundan giden bir zattır Bize de düşen onu yolundan gidip bu yolu gelecek kuşaklara aktarmaktır” ifadelerini kullandı.

“Şeyh Şa’ban-ı Veli, Kastamonu’yu inanç turizmi açısından da öne çıkartmaktadır"

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz de, Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin Kastamonu’yu inanç turizmi açısından da öne çıkarttığını ifade ederek, şöyle konuştu: “Kastamonu bu yıl 2018 Türk Dünyası kültür Başkenti, fakat Kastamonu 19 ilçesi ve merkezle hepsi ayrı ayrı bu Başkentliğini hak etmektedir. Taşköprü’de ilimizin gözde inçlerinden biridir Ağustos ayında her yıl düzenlenen Türkiye’de ses getiren bir festival var. İnsanlar Taşköprü’yü akın akın doldurmuşlardır Şeyh Şa’ban-ı Veli ile ilgili kaynakları incelediğimizde o dönem Taşköprü’ye bağlı olan Hanönü’nde doğmuştur ve eğitimine Taşköprü’de devam etmiştir. Şeyh Şa’ban-ı Veli, Kastamonu’yu din turizmi açısından da öne çıkartmaktadır”

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Program Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın’ın yaptığı dua ile devam etti. Vatandaşlara pilav ve ayran ikramıyla devam eden programda protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra döneminin 4 büyük evliyasından biri olan Şeyh Şa’ban-ı Veli’nin Taşköprü’de doğduğu varsayılan evin kuyusundan su içtiler. Program, Taşköprü’ye 16 kilometre mesafede bulunan Abdalhasan Köyünde bulunan tekke ve türbe ziyaretiyle son buldu.