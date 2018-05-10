Taşköprü’de Halk Müziği Konserine yoğun ilgi

Taşköprü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen halk müziği konserine, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ilgın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden eserleri Taşköprülüler için seslendiren Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Program sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Arslan sanatçılara plaket ve çiçek taktim etti.