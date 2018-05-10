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10 Mayıs 2018 17:41

Taşköprü’de Halk Müziği Konserine yoğun ilgi

Taşköprü Belediyesi tarafından Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Halk Müziği sanatçıları Taşköprülü vatandaşlarla bir araya geldi.

Taşköprü’de Halk Müziği Konserine yoğun ilgi

10 Mayıs 2018 17:41


Taşköprü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen halk müziği konserine, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, İlçe Emniyet Müdürü Metin Ilgın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Birbirinden eserleri Taşköprülüler için seslendiren Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları izleyenlerden büyük beğeni aldı.


Program sonunda Belediye Başkanı Hüseyin Arslan sanatçılara plaket ve çiçek taktim etti.




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