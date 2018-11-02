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Taşköprü'de Kızılay Haftası kutlandı

Taşköprü’de Kızılay Haftası, coşkuyla kutlandı.

Taşköprü'de Kızılay Haftası, coşkuyla kutlandı.


Taşköprü Şehit İlker Narin İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen program da günün anlam ve önemini belirten konuşmaya Türk Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Seven yaptı. Programa Jandarma Binbaşı İbrahim Coşkun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, İlçe Müftüsü Kahraman Yaman ve Türk Kızılay Şube Başkanı Hüseyin Seven, veliler ve öğrenciler katıldı.


Programda öğrenciler tarafından şiirlerin okunup, türküler söylendi. Yine öğrencilerin sergilediği Hacivat-karagöz oyunu ile okul korosunun türküleri izleyenlerden büyük beğeni aldı.


Düzenlenen etkinlikte ise çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

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