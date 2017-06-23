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23 Haziran 2017 15:27

Taşköprü’de Mahalle iftarları tamamlandı

Taşköprü Belediyesi koordinesinde bu yıl bir 3.

Taşköprü’de Mahalle iftarları tamamlandı

23 Haziran 2017 15:27

’sü düzenlenen Mahalle iftarları Gökrımak Mahallesi ile sona erdi.


Taşköprü Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca mahalle muhtarları ve STK’ların desteğiyle verilen mahalle iftarları tamamlandı. İlk olarak 6 Haziran Salı günü Gizlice Mahallesi ile başlayan mahalle iftarları Gökırmak Mahallesi ile sona erdi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği mahalle iftarlarının yemek organizasyonunu ise Merkez Et Lokantası üstlendi. Mahalle iftarlarına Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, Belediye Meclis üyeleri, daire amirleri, STK temsilcileri ve muhtarların yanı çok sayıda mahalle sakini de katıldı.


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğuna dikkat çekerek, bu yıl mahalle muhtarları, STK’lar ve hayırsever vatandaşların da desteğiyle 3.’sünü gerçekleştirdikleri mahalle iftarı uygulamasına vatandaşın teveccühünün yoğun olmasının kendilerini mutlu ettiğini ve bundan sonraki senelerde de bu uygulamanın devam edeceğini kaydetti.




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