Taşköprü’de muhteşem Kültür Başkenti gösterisi

yılına ithafen Kazakistan’ın Turmagambet Orkestrası eşliğinde “Türk Dünyası Halk Ezgileri” konseri Taşköprülülerle buluştu.

Taşköprü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “2013 yılında ülkemizde ilk defa Eskişehir’de kutlanan Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri bu yıl içerisinde ise Kastamonu ilimizde çok sayıda etkinlik ile devam edecek olup, Türk Dünyası’ndan çok sayıda misafirin katılımı ile gerçekleşmeye devam edecektir. Her fırsatta halkımızı kültürel aktivitelerle buluşturmaya gayret gösteren bizler ise halkımızın Türk Dünyası etkinliklerinden de en üst seviyede faydalanabilmeleri için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Birbirinden güzel yöresel türkülerin ve ezgilerin sahne aldığı etkinliğe Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Kaymakam Vekili Ahmet Nuri Demir, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Fırat Purtaş, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın sonunda Vali Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleri, Kazakistanlı ses sanatçılarına çiçek ve plaket takdim etti.