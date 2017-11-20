Taşköprü’de Şehirlerarası Otobüs Terminali İnşaatı devam ediyor

Yapımı devam eden otobüs terminalinde incelemelerde bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Taşköprü ilçemize yakışan otobüs terminali inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Kısa süre içerisinde alt yapı çalışmalarının ve çevre düzenlemesi işlemlerinin devam edecek, önümüzdeki günlerde de bina ince işçiliklerine geçilecek” dedi.

“Yeni otobüs terminalimiz önümüzde ki yıl ilçe halkımızın hizmetine sunulacak” diyen Başkan Arslan, Taşköprü’ye yakışan bir şehirlerarası terminalin hizmete girecek olmasından ayrıca mutluluk duyduklarını ifade etti.

Arslan, ayrıca yüklenici firma yetkililerinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.