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25 Mayıs 2018 14:13

Taşköprü’de Şehr-i Ramazan etkinlikleri başladı

Taşköprü Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği Şehr-i Ramazan etkinlikleri başladı.

Taşköprü’de Şehr-i Ramazan etkinlikleri başladı

25 Mayıs 2018 14:13


Taşköprü’de Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen etkinliklerin ilk gününde Hacivat-Karagöz gösterisi, illüzyon gösterisi, çocuklar için yarışmalar ve animasyon gösterileri ile ortaoyunu gösterisi yer aldı.


Çocukların ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinliklerle ilgili konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayını tüm ilçe halkı ile birlikte coşku ile karşıladıklarını belirterek, “Bu yıl 5’inci kez düzenlediğimiz Şehr-i Ramazan etkinlikleriyle unutulmaya yüz tutan kültürümüzü gençlerimize yaşatmak ve vatandaşlarımıza da hatırlatmak istedik” dedi.


Başkan Arslan, ayrıca 28 Mayıs Pazartesi akşamına kadar devam edecek olan etkinliklere tüm Taşköprülüleri davet etti.


Taşköprü Belediyesi, Şehri-Ramazan etkinlikleri programında her akşam teravi namazı sonrası değişik ortaoyunları ile etkinliklerin yer alacağını kaydetti.




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