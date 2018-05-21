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21 Mayıs 2018 14:33

Taşköprü’de Şehri Ramazan etkinlikleri başlıyor

Taşköprü Belediyesi’nin bu yıl 5.

Taşköprü’de Şehri Ramazan etkinlikleri başlıyor

21 Mayıs 2018 14:33

’sini 21-28 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceği Şehri Ramazan etkinliği başlıyor.


Taşköprü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek olan etkinliklerde, çeşitli gösteriler sahne alacak.


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 11 ayın sultanı Mübarek Ramazan ayını tüm ilçe halkı ile birlikte coşku ile idrak etmeye hazırlandıklarını ve bu yıl 5.’sini düzenledikleri Şehri Ramazan etkinlikleriyle unutulmaya yüz tutan kültürü yaşatmak ve vatandaşları da hatırlatmak istediklerini kaydetti.


Arslan, ayrıca 21-28 Mayıs tarihlerinde akam teravih namazının ardından gerçekleşecek olan etkinliklere tüm Taşköprüleri davet etti.




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