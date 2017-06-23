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23 Haziran 2017 18:08

Taşköprü’de Sümer Mahallesi’nde havai elektrik hatları yer altına alınıyor

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Sümer Mahallesi’nde bulunan havai elektrik hatları yer altına alınıyor.

Taşköprü’de Sümer Mahallesi’nde havai elektrik hatları yer altına alınıyor

23 Haziran 2017 18:08


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın girişimleri sonucu Kastamonu Başkent Elektrik Dağıtım AŞ. tarafından başlatılan çalışmalarda Taşköprü Meslek Yüksek Okulu’nun gelmesinin ardından yapılaşmanın arttığı Sümer Mahallesi’nde havai elektrik hatlarının yer altına alınması çalışması hızlı bir şekilde başladı.


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü’nün gerek şehirleşme gerekse alt yapısı bakımından bölgede ve ülkede öncü olduğunu belirterek, Taşköprü Meslek Yüksek Okulu’nun hayata geçmesinin ardından yapılaşmanın arttığı Sümer Mahallesinde yaptıkları girişimler sonucu BEDAŞ’ın havai elektrik hattını yer altına alma çalışmasına başladığını ve yaklaşık 2.5 kilometrelik hatta 1 milyon TL’lik yatırım için BEDAŞ yetkilileri ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.




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