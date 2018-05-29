Taşköprü’de Tasavvuf Müziği ve Sema gösterine yoğun katılım

’si düzenlenen Şehri Ramazan etkinlikleri kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Müziği Konseri ve Sema Gösterisi sahne aldı.

Taşköprü Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen programa, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürü Ahmet Ayan, Sanat Danışmanı Cavit Ersoy, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Erol ve Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda Taşköprülü vatandaş katıldı.

Teravih namazının ardından gerçekleşen etkinlikte bir birin güzel tasavvuf müziği dinletisiyle ilçe halkına güzel bir konser veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Tasavvuf Müziği ekibi ve semazen ekibi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Samsun ekibine bu güzel konser ve gösteriden dolayı teşekkür ederek şef Serdar Dede’ye plaket ve çiçek taktim etti.