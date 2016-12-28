Taşköprü’de tiyatro gösterildi

Taşköprü Belediyesi, kültür hizmetleri kapsamında 1001 Sanat Tiyatro’sunun sergilediği “Aşk Bumu” isimli tiyatro oyununu ilk olarak ilçede bulunan öğretmenler için ardından ise vatandaşlara yönelik ücretsiz olarak sundu.

Mustafa Sıtkı Erkek Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen oyunlardan ilkine ilçede bulunan çok sayıda öğretmen katılırken, diğer seansa ise Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İbrahim Coşkun, daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşların beğeniyle izlediği tiyatro oyunu izleyicilerden büyük alkış aldı.

Programın sonunda konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Kültür hizmetlerimiz kapsamında hemşerilerimizle buluşturduğumuz tiyatro oyununa halkımızın ilgisi bizi oldukça mutlu etti” dedi. Gelişen toplumlarda sanata ve sanatçıya verilen önem ve desteğin bilincinde olduklarını kaydeden Arslan, inşallah kısa süre içinde hizmete açacakları Kültür Merkezi ile de Taşköprülüleri daha sık tiyatro ve kültürel etkinliklerle buluşturacaklarının müjdesini verdi. Arslan, daha sonra “Aşk Bumu” oyununun oyuncuları Paşhan Yılmaz ve Yasemin Öztürk’e birer çiçek takdim ederken yapımcı Kerem Yılmaz’a ise sarımsak plaketi hediye etti. Yapımcı Kerem Yılmaz ise bu oyunu Taşköprülülere oynama imkanı sunan Belediye Başkanı Arslan’a bir teşekkür plaketi sundu. Tiyatro oyununun ardından özellikle gençler ünlü tiyatrocularla hatıra fotoğrafı çektirmek için yarışa girdi.