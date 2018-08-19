Taşköprü’de trap atışları yapıldı

Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında Trap Atışı Yarışları düzenlendi.

Taşköprü Belediyesi’nin bu yıl 2.’sini Taşköprü Avcılar, Atıcılar ve Olta Balıkçıları Derneği ile ortaklaşa olarak Kabayazı Mevkii’nde düzenlendiği Trap Atışı Yarışması’na 400 sporcu katıldı. Trap ve Tek Kurşun Atış Yarışması İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve KAYHAF Başkanı Mustafa Sezer yapmış olduğu şeref atışıyla başladı.

Taşköprü Avcılar, Atıcılar ve Olta Balıkçıları Derneği ile Karadeniz Av ve Yaban Hayatı Avcılık Federasyonu’nun birlikte organize ettiği Trap ve Tek Kurşun yarışmalarına Ordu, Samsun, Tokat, Çankırı, Tosya, Araç ve Konya illerinden avcıların yanı sıra çok sayıda Taşköprülü vatandaş katıldı.

Yarışmalarda hedef tek kurşun kategorisinde Hüseyin Bulut, şişe tek kurşun kategorisinde Faruk Ay, amatör trap kategorisinde Murat Boran, profesyonel trap kategorisinde Mehmet Sait Örtükoğlu, bayan trap kategorisinde Zeynep Yağmur Sağlıklı ve tavşan atışı kategorisinde Hasan Ergül birincilik elde etti.

4 Taşköprülü atıcının dereceye girdiği programın ardından dereceye girenlere ödülleri ile madalya ve kupaları verildi.