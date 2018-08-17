Taşköprü’de Yabancı Folklor Gruplarıyla resepsiyon yapıldı

Taşköprü Belediye binasında gerçekleşen resepsiyon kapsamında öncelikli olarak festivale katılan yerli ve yabancı gruplar Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı makamında ziyaret ettiler. Daha sonra festivale katılan, Kolombiya, Gürcistan, Kırgızistan, Peru, Azerbaycan, Grup Marmara Üniversitesi ve Taşköprü Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunu ekipleri Başkanı Arslan’a yörelerine ait ürünleri takdim etti. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, folklor ekiplerine çiçek ve sarımsak takdim etti.

Ardından ekiplere ikramlarda bulunuldu.