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17 Ağustos 2018 19:11

Taşköprü’de Yabancı Folklor Gruplarıyla resepsiyon yapıldı

Taşköprü Belediyesi’nce bu yıl 32’si düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı halk oyunu gruplarına resepsiyon verildi.

Taşköprü’de Yabancı Folklor Gruplarıyla resepsiyon yapıldı

17 Ağustos 2018 19:11


Taşköprü Belediye binasında gerçekleşen resepsiyon kapsamında öncelikli olarak festivale katılan yerli ve yabancı gruplar Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ı makamında ziyaret ettiler. Daha sonra festivale katılan, Kolombiya, Gürcistan, Kırgızistan, Peru, Azerbaycan, Grup Marmara Üniversitesi ve Taşköprü Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunu ekipleri Başkanı Arslan’a yörelerine ait ürünleri takdim etti. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, folklor ekiplerine çiçek ve sarımsak takdim etti.


Ardından ekiplere ikramlarda bulunuldu.




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