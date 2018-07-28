Taşköprü’deki silahlı saldırıda ölü sayısı 2’ye yükseldi

Edinilen bilgiye E.A.(17) adlı şahıs, ablasını kaçırdığını iddia ettiği gencin ailesinin bulunduğu aracın önünü keserek araçtakilere kurşun yağdırdı. Alatarla köyü önünde pazardan dönen Kendir ailesinin içinde olduğu 41 EZ 347 plakalı otomobilin kurşunlanması sonrasında Halil Kendir olay yerinde hayatını kaybederken, İzzet Kendir (43) ise ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen İzzet Kendir de, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.