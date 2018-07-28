Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 13:23

Taşköprü’deki silahlı saldırıda ölü sayısı 2’ye yükseldi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde kız kaçırma davası sonrası meydana gelen silahlı saldırıda ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Taşköprü’deki silahlı saldırıda ölü sayısı 2’ye yükseldi

28 Temmuz 2018 13:23


Edinilen bilgiye E.A.(17) adlı şahıs, ablasını kaçırdığını iddia ettiği gencin ailesinin bulunduğu aracın önünü keserek araçtakilere kurşun yağdırdı. Alatarla köyü önünde pazardan dönen Kendir ailesinin içinde olduğu 41 EZ 347 plakalı otomobilin kurşunlanması sonrasında Halil Kendir olay yerinde hayatını kaybederken, İzzet Kendir (43) ise ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen İzzet Kendir de, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    30°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç