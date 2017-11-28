Taşköprü’nün doğalgaz hayali gerçekleşiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından Taşköprü Belediyesi ile Kargaz A.Ş. arasında imzalan protokol ile hızlı bir şekilde çalışmaların ve hat döşeme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kargaz Abonelik Merkezi’nin açılışı gerçekleşecek ve doğalgaz abonelik işlemleri start alacak.

Sokağından doğalgaz hattı geçen ve doğalgaz kullanmak isteyen vatandaşların Camikebir Mahallesi İnönü Caddesi’nde Kargaz Müşteri Hizmetleri Ofisine başvurmaları ve abone işlemlerini yaptıran vatandaşları binalarına servis kutuları konularak bu kış doğalgaz kullanabilecekler.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Taşköprü ilçemizin uzun zamandır hayalini kurduğu Doğalgaza kavuşma sevincini hep beraber yaşıyoruz. Önümüzdeki haftalarda abonelik işlemlerinin yapılmasıyla birlikte servis kutularının konulduğu yerlerde bu kış doğalgaz kullanabilecekler. İlçemizin kısa sürede doğalgaza kavuşacak olmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, kabinemiz, Kastamonu Valimiz, AK Parti Kastamonu Milletvekillerimiz ile il ve ilçe teşkilatımıza ilçe halkım adına teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

Arslan, ayrıca 29 Kasım Çarşamba Günü saat 13.30’da gerçekleşecek olan Kargaz Abonelik Merkezi açılışına tüm Taşköprü halkını davet etti. Taşköprü’de doğalgaz abonelik işlemleri 29 Kasım Çarşamba günü başlayacak.