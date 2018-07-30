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30 Temmuz 2018 17:50

Taşköprü’nün tarihi dokusuna hayran kaldılar

AK Parti Malatya 26.

Taşköprü’nün tarihi dokusuna hayran kaldılar

30 Temmuz 2018 17:50

Dönem Milletvekili Nurettin Yaşar nezaretinde Taşköprü’ye gelen heyet, şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.


Dönem Milletvekili Nurettin Yaşar, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör, gazete yazarı Gökhan Özcan, Prof. Dr. Ahmet Çiğdem, Prof. Dr. Tuncay Önder, Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu ve Yazar Süleyman Bayraktar, Taşköprü ilçesini ziyaret etti. Ziyarette Pompeipolis antik kenti, Kent Tarihi Müzesi ve şehrin tarihi yerlerini ziyaret ederek, Taşköprü’nün geçmişten gelen tarihi dokusunu yaşattığını söyledi. Heyet, Taşköprü ziyaretinde birçok vatandaşın ziyaret etmesi gereken yerlerden biri olduğunu belirttiler.


Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın eşlik ettiği ziyarette, misafirler Başkan Arslan’a Taşköprü’ye verdiği emeklerinden dolayı şükranlarını sundular. Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise tüm misafirlere ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.




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