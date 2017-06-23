Taşköprü’ye yılsonuna kadar doğalgaz hattı döşenecek

Taşköprü’nün de aralarında olduğu ilçelere doğalgaza kavuşması için inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları enerji nakil hatları, takodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararı 17 Haziran 2017 tarihli 30099 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz Mart ayında Kastamonu mitinginde Taşköprülülere müjdeli haberi vermesi üzerine Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın girişimleri netice verdi ve doğalgaz borularının ilçeye gelmeye başlamasının ardından kamulaştırma çalışmalarının da hızlı bir şekilde yapılması kararı resmi gazetede yayınlandı.

Bayram sonrası ilçede doğalgaz çalışmalarının hızlı bir şekilde başlayacak olmasının müjdesini veren Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, “Taşköprü’nün geleceği ve mevcut yaşayan vatandaşlarımız açısından hem ekonomik, hem de yaşam standardının artması bakımından önemli bir hizmet olacağına inandığımız doğalgaza nihayet kavuşuyoruz. Taşköprülüler bunu çoktandır hak etmişlerdi. Ama bu süreci sağlamamız kolay olmadı. Bu konuda özellikle Milletvekillerimizin, il ve ilçe teşkilatımızın birlikte destek olmalarının yanında ilçemizdeki tüm siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve tüm Taşköprü halkımızın duyarlılığı ile nüfus noktasında ki 20 bin rakamına ulaşmamız sonucu olumlu bir neticeye varmış bulunuyoruz. Bu olay Mübarek Ramazan Bayramı öncesi Taşköprülü hemşerilerim ve bizim için güzel bir haberdir. Resmi gazetede yayınlanması bu güzel olayı resmi olarak ta teyit etti. Bu konuda başta Değerli Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı arz ediyorum. Taşköprü her zaman her şeyin en iyisi ve güzelini hak ediyor” dedi.