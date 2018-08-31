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31 Ağustos 2018 14:25

Tatilcilerin bıraktığı çöpler, Özel İdare ekiplerince toplanıyor

Kurban Bayramı’nın 9 gün olması ve dini vecibelerini yerine getirmek için Kastamonu’yu tercih eden tatilcilerin bıraktıkları çöpler, Özel İdare ekiplerince toplanıyor.

Tatilcilerin bıraktığı çöpler, Özel İdare ekiplerince toplanıyor

31 Ağustos 2018 14:25


Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle sahil bölgelerinde ve kırsal kesimde çöp toplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesi ve dini vecibelerini yerine getirmek için Kastamonu’yu tercih eden tatilcilerin bıraktığı çöplerler Özel İdare ekipleri mücadele ediyor. Özellikle sahil bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kırsal kesimde de birikin çöpleri alıyor. Özel İdare ekipleri, yaklaşık günlük 10 ton civarında çöp toplarken, bir yandan da daha önceden belirlenen bölgelerdeki çöplerin de toplanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.




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