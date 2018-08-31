Tatilcilerin bıraktığı çöpler, Özel İdare ekiplerince toplanıyor

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, özellikle sahil bölgelerinde ve kırsal kesimde çöp toplama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kurban Bayramı tatilinin 9 gün ilan edilmesi ve dini vecibelerini yerine getirmek için Kastamonu’yu tercih eden tatilcilerin bıraktığı çöplerler Özel İdare ekipleri mücadele ediyor. Özellikle sahil bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştıran İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kırsal kesimde de birikin çöpleri alıyor. Özel İdare ekipleri, yaklaşık günlük 10 ton civarında çöp toplarken, bir yandan da daha önceden belirlenen bölgelerdeki çöplerin de toplanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.