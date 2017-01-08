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08 Ocak 2017 16:59

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde yılın personeli Satılmış Olgan seçildi

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde yılın personeli Satılmış Olgan seçildi

08 Ocak 2017 16:59

Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları yaptıkları oylamayla 2016 yılının personelini seçtiler. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları arasında yapılan oylamada mesai arkadaşlarının disiplin ve özverili çalışmasıyla takdirini kazanan Satıl Olgan, 2016 yılının personeli seçildi.
Başkan Yardımcısı Mustafa Üçüncü ve Temizlik İşleri Müdürü Arif Canbolat’ında hazır bulunduğu programda Satılmış Olgan’a ödülü Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından verildi.
Olgan’ı plaket ve hediye çekiyle ödüllendiren Başkan Babaş, “2016 yılını ilimiz TÜİK verilerine göre Türkiye’nin en temiz ili unvanıyla tamamladı. Bu noktada tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. 2017 yılı içerisinde de bu başarının sürmesini istiyorum. Çalışan insanın daima saygı gördüğünü bilen biriyim. Bu noktada 19 yıldır Belediyemiz bünyesinde özveriyle çalışan Satılmış Olgan’ı tebrik ediyorum. Mesai arkadaşları arasında yapılan oylamada en fazla oyu alarak yılın personeli seçilmenin önemli olduğu düşüncesindeyim. Bu noktada mesai mefhumu gözetmeksizin hemşehrilerimize, memleketimize ve ülkemize en iyi hizmeti sunabilmek adına var gücüyle çalışan mesai arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Memleketimize ve milletimize hizmet aşkıyla var çalışmalarımızı bıkmadan, usanmadan ve yorulmadan sürdüreceğiz. Amacımız Kastamonu’muzu bir dünya kenti yapmaktır. Bu noktada da tarihi ve kültürel değerlerimizi canlandırmak çok önemlidir. En kısa zamanda bu projelerimizi de tamamlayarak Kastamonu’muzun tarihi zenginliğini canlandırarak hak ettiğimiz Dünya Kültür Miras Listesi’ne adımızı yazdırmak istiyoruz. Bu yolda bizlere verdikleri destekle inancımızı sağlamlaştıran, çalışma azmimizi arttıran ve hizmet etmekten büyük onur duyduğum hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.



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