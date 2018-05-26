Ters yöne giren araç, otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Kazım Ş. idaresindeki 45 AB 869 plakalı otomobil, Santrapark Kavşağında Kuzeykent Mahallesine dönüş yolunu şaşırınca ters yönden kavşağa girdi. Bu esnada Sinan E. yönetimindeki 37 AG 517 plakalı otomobil ile kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada araçlarda büyük oranda maddi hasar oluşurken, sürücü Kazım Ş. ile karşı otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat E. (20), Serdar Gökhan E. (27), Funda E. (26) ve İrem Su E. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.