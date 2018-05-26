Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 19:09

Ters yöne giren araç, otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Kastamonu’da ters yöne giren otomobilin başka bir araçla çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ters yöne giren araç, otomobille çarpıştı: 5 yaralı

26 Mayıs 2018 19:09


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde Kazım Ş. idaresindeki 45 AB 869 plakalı otomobil, Santrapark Kavşağında Kuzeykent Mahallesine dönüş yolunu şaşırınca ters yönden kavşağa girdi. Bu esnada Sinan E. yönetimindeki 37 AG 517 plakalı otomobil ile kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada araçlarda büyük oranda maddi hasar oluşurken, sürücü Kazım Ş. ile karşı otomobilde yolcu olarak bulunan Sebahat E. (20), Serdar Gökhan E. (27), Funda E. (26) ve İrem Su E. (10) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç