TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bir düğün salonunda düzenlenen Kastamonu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KESOB) Olağan Genel Kuruluna katıldı. Genel Kurulun Divan Başkanlığını da yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kastamonu’ya her geldiğinde daha gelişmiş bir şehirle karşılaştığını kaydetti. Şu anda Türkiye’nin bir seçim süreci yaşadığını ifade eden Palandöken, “Türkiye, önemli sıkıntılar yaşadı. Ülkemiz önemli sıkıntılar aştı. 15 Temmuz’da kahramanca dükkanının önündeki kasaları koyan, arabalarını dışarıya çıkartıp barikatlar kuran ve gerçekten 15 Temmuz’a görkemli karşı koyan, 15 Temmuz’a karşılığını vermek için birlik ve beraberliğinizi temin eden Kastamonulular Türkiye çapında ün saldı. Siz, her şeyi bırakırsınız ama özgürlük ve milletimizin birlik bütünlüğüne zarar verecek bir şey olduğunda karşısında dimdik durursunuz” dedi.

“Ticaret tabii ki önemli ama bir memlekette huzur olmazsa ticaretin olmasının da mümkün değil” diyen Palandöken, “Kastamonu’ya geldiğimiz zaman görüyorum ve izliyorum. Kastamonu’da birçok yapılan çalışma var. Belediyeye konteynırla artıklarını bırakıp vergisini bile gelişmiş kentlerimiz İstanbul, Ankara, İzmir gibi kentlere bırakan ama burada ticaret yapan insanları gördükçe esnaf zanaatkarın durumunun iyi olduğunu söylemem mümkün değil. Bu bir kural meselesidir” diye konuştu.

Perakende sektörüyle ilgili yasal düzenlemenin meclisten çıktığını hatırlatan Palandöken, “Perakende sektörünü düzenleyen yasa tasarısı çıktı ama uygulamadaki sıkıntının en büyük sorunu kuralsızlık. Gelişmiş ülkelerdeki durumu belki birçoğunuz gördünüz. Şehrin gelişmesi gereken bölgelere, istenen yerlere iş yeri açılır ama maalesef bizde trafiğin sıkıştığı, sizin iş yaptığınız bölgelere rekabet yapmak için sizin dükkanınızın karşısına dükkan açmak suretiyle sizin ticaretinize mani olmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ticaretin büyümesi için, ticaretin gelişmesi için bu kentin daha iyi olabilmesi için önemli bir hamle yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

Kastamonu’da iki tane istihdam odaklı sunta fabrikasının bulunduğunu belirten Palandöken, “Ekonomik olarak bacası tüten burada fabrikalarımız yok. Bu yüzden Kastamonu’da inanç turizmine önem verilmesi gerekiyor. Burada kentle ilgili bir farkındalık oluşturulması açısından Kültür Başkenti olmak çok önemli” ifadelerini kullandı.

Palandöken, Kastamonu’nun yöresel ürünleriyle tanındığını ifade ederek, şöyle konuştu:

“Kastamonu’nun çok ünlü mamulleri var. Yöresel ürünleriniz var. Herkesin bildiği belki de gıda maddelerinin en önünde gelen sarımsağın başkenti Kastamonu’dur Çekme helvası, kuyu kebabı, organik tarhanası, pirinci ve bulguruyla her şeyin iyisi burada. Pastırmasını söylemiyorum, tabii ki sizin pastırmanız gerçekten çok farklı. Tabi her şeyden önemlisi insanı çok farklı. Neredeyse Türkiye’nin ana merkezine ulaşmakta 1-1,5 saatlik bir ulaşım yolu bulunuyor. Allah razı olsun son yatırımlarla bağlantı yollarıyla bu süre daha da kısacak. Türkiye’nin her yerinden ulaşımınız önemli. Ben inanıyorum ki hem sizin güler yüzlülüğünüz, hem sizin dürüstlüğünüz buraya hem inanç turizmini hem de Kastamonu’nun farklı alanlarındaki bu temiz havasını solumaya bütün Türkiye’deki insanlarımız akın akın gelecektir”

Palandöken’in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Tek liste halinde gidilen seçimde Kastamonu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin mevcut Başkanı Dursun Ergin yeniden güven tazeleyerek başkanlığa seçildi.

Programa Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, KESOB Başkanı Dursun Ergin ve çok sayıda esnaf ile davetli katıldı.