Lig Beyaz Grup’ta sahasında konuk ettiği Sancaktepe Belediyespor’a 1-0 yenildi. Kastamonuspor 1966’nın karşılaşmada ilk yarıda bir, ikinci yarıda da iki topu direkten döndü.

Stat: Gazi

Hakemler: Hakan Ülker xx, Emir Eray Eyisoy xx, Egemen Savran xx

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xx, Mustafa Çakır xx, Abdülaziz Solmaz xx (Niyazi Batuhan Salman dk. 68 xx), Ayhan Gürbüz xxx, Ozan Kılıçoğlu x (Sinan Akaydın dk. 46 xx), Erkan Taşkıran xx (Murat Kara dk. 81 ?), Şaban Özel xx, Soner Dikmen xxx, Muharrem Ozan Cengiz xxx, Yakup Yiğit xx, Bahri Can Avcı xx

Sancaktepe Belediyespor: Emre Satılmış xxx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Rahmi Muhammed Akyazı xx, Onur Alkan xxx (Bilal Yıldırım dk. 83 ?), Melik Derin xxx (Oğuzhan Acar dk. 90+1 ?), Alaaddin Hamza Ok xx, Timur Kosavalı xxx, Recep Burak Yılmaz x, Erbay Eker xx, Cumhur Yılmaztürk xx, İsmail Düzgün x (Mert Örnek dk. 60 x)

Gol: Timur Kosavalı (dk. 45+2) (Sancaktepe Belediyespor)

Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Bahri Can Avcı (Kastamonuspor 1966)