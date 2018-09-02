Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 19:36

TFF 2. Lig Beyaz Grup: Kastamonuspor 1966: 0 - Sancaktepe Belediyespor: 1

Kastamonuspor 1966, TFF 2.

TFF 2. Lig Beyaz Grup: Kastamonuspor 1966: 0 - Sancaktepe Belediyespor: 1

02 Eylül 2018 19:36

Lig Beyaz Grup’ta sahasında konuk ettiği Sancaktepe Belediyespor’a 1-0 yenildi. Kastamonuspor 1966’nın karşılaşmada ilk yarıda bir, ikinci yarıda da iki topu direkten döndü.



Stat: Gazi


Hakemler: Hakan Ülker xx, Emir Eray Eyisoy xx, Egemen Savran xx


Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xx, Mustafa Çakır xx, Abdülaziz Solmaz xx (Niyazi Batuhan Salman dk. 68 xx), Ayhan Gürbüz xxx, Ozan Kılıçoğlu x (Sinan Akaydın dk. 46 xx), Erkan Taşkıran xx (Murat Kara dk. 81 ?), Şaban Özel xx, Soner Dikmen xxx, Muharrem Ozan Cengiz xxx, Yakup Yiğit xx, Bahri Can Avcı xx


Sancaktepe Belediyespor: Emre Satılmış xxx, Mehmet Abdullah Çoban xx, Rahmi Muhammed Akyazı xx, Onur Alkan xxx (Bilal Yıldırım dk. 83 ?), Melik Derin xxx (Oğuzhan Acar dk. 90+1 ?), Alaaddin Hamza Ok xx, Timur Kosavalı xxx, Recep Burak Yılmaz x, Erbay Eker xx, Cumhur Yılmaztürk xx, İsmail Düzgün x (Mert Örnek dk. 60 x)


Gol: Timur Kosavalı (dk. 45+2) (Sancaktepe Belediyespor)


Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Bahri Can Avcı (Kastamonuspor 1966)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç