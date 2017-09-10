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10 Eylül 2017 19:20

TFF 2. Lig

Kastamonuspor 1966, TFF 2.

TFF 2. Lig

10 Eylül 2017 19:20

Lig Kırmızı Grup’ta sahasında konuk ettiği Tokatspor’a 2-0 yenildi.



Stat: Gazi


Hakemler: Semih Kurt xxx, Barkın Güdü xxx, Suat Göz xxx


Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xx, Doğan Can Otman x, Erkan Sekman xx, Abdullah Halman x, Ali Kucik xxx, Savaş Tağa xx (Mustafa Pınar dk. 83 ?), Ömer Can Sokullu xx, Faruk Öcal x, Alican Karadağ x (Halil İbrahim Tuna dk. 53 x), Ferit Erişçi x (Tayyib Kanarya dk. 62 x), Okan Yıldız x


Yedekler: Burak Cengiz, Ümit Karaal, Çağrı Bülbül, Muammer Erdoğdu


Teknik Direktör: Tarık Daşgün


Tokatspor: Vedat Kapurtu xxx, Murat Cömert xx, Ömercan Öndaş xx, Ercüment Eray Ataklı xxxx, Ali Kemal Yükseker xx, Alperek Pak xxx (Arif Çoban dk. 86 x), Emre Hasan Balcı xx, Mehmet Öztonga xx, Nezir Özer xx (İsmet Kavuştu dk. 89 ?), Batuhan Türk xx (Emin Soğuk dk. 73 xx), Hakan Ateş xx


Yedekler: Akın İsmail Köroğlu, Hasan Erbay, Bekir Karadeniz, Enes Keleş, Emin Soğuk


Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere


Goller: Alperen (dk. 70), Arif (dk. 90) (Tokatspor)


Sarı Kartlar: Ömer Can Sokullu, Ali Kucik (Kastamonuspor 1966), Ali Kemal Yüksever, Hakan Ateş, Mehmet Öztonga, (Tokatspor)




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