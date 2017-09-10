TFF 2. Lig

Lig Kırmızı Grup’ta sahasında konuk ettiği Tokatspor’a 2-0 yenildi.
Stat: Gazi
Hakemler: Semih Kurt xxx, Barkın Güdü xxx, Suat Göz xxx
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xx, Doğan Can Otman x, Erkan Sekman xx, Abdullah Halman x, Ali Kucik xxx, Savaş Tağa xx (Mustafa Pınar dk. 83 ?), Ömer Can Sokullu xx, Faruk Öcal x, Alican Karadağ x (Halil İbrahim Tuna dk. 53 x), Ferit Erişçi x (Tayyib Kanarya dk. 62 x), Okan Yıldız x
Yedekler: Burak Cengiz, Ümit Karaal, Çağrı Bülbül, Muammer Erdoğdu
Teknik Direktör: Tarık Daşgün
Tokatspor: Vedat Kapurtu xxx, Murat Cömert xx, Ömercan Öndaş xx, Ercüment Eray Ataklı xxxx, Ali Kemal Yükseker xx, Alperek Pak xxx (Arif Çoban dk. 86 x), Emre Hasan Balcı xx, Mehmet Öztonga xx, Nezir Özer xx (İsmet Kavuştu dk. 89 ?), Batuhan Türk xx (Emin Soğuk dk. 73 xx), Hakan Ateş xx
Yedekler: Akın İsmail Köroğlu, Hasan Erbay, Bekir Karadeniz, Enes Keleş, Emin Soğuk
Teknik Direktör: Ercümend Hülakü Coşkundere
Goller: Alperen (dk. 70), Arif (dk. 90) (Tokatspor)
Sarı Kartlar: Ömer Can Sokullu, Ali Kucik (Kastamonuspor 1966), Ali Kemal Yüksever, Hakan Ateş, Mehmet Öztonga, (Tokatspor)