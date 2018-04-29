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29 Nisan 2018 18:38

TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Bucaspor: 2

Kastamonuspor 1966, TFF 2.

TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Bucaspor: 2

29 Nisan 2018 18:38

Lig Kırmızı Grup’ta sahasında konuk ettiği Bucaspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Gazi


Hakemler: Yiğit Peşin xxx, Ahmet Ulu xxx, Ali Tuna xxx


Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xxx, Ümit Karaal xx, Halil İbrahim Tuna xx (Şevki Çınar dk. 78 x), Youssef Yeşilmen xx, Haşim Çoban xxx, Seydi Kayasoy xxx, Oğuzhan Öztürk xx (Cen-gizhan Akgün dk. 74 x), Mustafa Pınar xx, Veli Kızılkaya x (Doğan Can Otman dk. 52 xx), Salih Sefercik xxx, Ferit Erişçi xxx


Bucaspor: Hüseyin Koç xx, Onur Alkan xx (Cuma Menize dk. 75 x), İbrahim Şirin xx (Deniz Pero dk. 84 x), İlyas Çakmak xxxx, Ömer Kanberoğlu xx, Emek Özkan xx, Uğurcan Yazğılı xx, Abdullah Balıkuv xx, Sancar Yıldırım xx, Oğuz Aydın xx (Devrim Bekar dk. 61 xx), Saruhan Fındıkcı xxx


Goller: Seydi Kayasoy (dk. 29), Youssef Yeşilmen (dk. 55 pen.) (Kastamonuspor 1966), İlyas Çakmak (dk. 5 ve 23) (Bucaspor)


Sarı Kartlar: Doğan Can Otman, Veli Kızılkaya, Youssef Yeşilmen (Kastamonuspor 1966)




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