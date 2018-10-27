İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Keçiörengücüspor: 2

Kastamonuspor 1966, TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta sahasında konuk ettiği Keçiörengücüspor ile 2-2 berabere kaldı.



Stat: Gazi


Hakemler: Direnç Tosunoğluoğlu, Uğur Erdoğan, Yusuf Doğan


Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Abdülaziz Solmaz, Ayhan Gürbüz, Ozan Kılıçoğlu (Sinan Akaydın dk. 77), Erkan Taşkıran (Niyazi Batuhan Salman dk. 59), Şaban Özel, Soner Dikmen (Oğuzhan Öztürk dk. 67), Cenk Kaplan, Muharrem Ozan Cengiz, Yakup Yiğit, Bahri Can Avcı


Keçiörengücüspor: Metin Uçar, Sertaş Çam, Cihan Can (Hakan Çevik dk. 90 ?), Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Seçkin Getbay (Burak Aydın dk. 80 ?), Devrim Taşkaya (Uğurcan Bekçi dk. 90 ?), Abdul Kadir Korkut, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Taha Balcı


Goller: Muharrem Ozan Cengiz (dk. 32), Abdulaziz Solmaz (dk. 88 pen.) (Kastamonuspor 1966), Uğur Utlu (dk. 20), Taha Balcı (dk. 48) (Keçiörengücüspor)


Sarı kartlar: Cenk Kaplan, Şaban Özel, Ayhan Gürbüz, Bekir Sevgi, Yakup Yiğit (Kastamonuspor 1966), Gökhan Meral, Metin Uçar, Abdul Kadir Korkut, Süleyman Olgun, Cihan Can, Burak Aydın (Keçiörengücüspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.