TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 2 - Keçiörengücüspor: 2

Kastamonuspor 1966, TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta sahasında konuk ettiği Keçiörengücüspor ile 2-2 berabere kaldı.
Stat: Gazi
Hakemler: Direnç Tosunoğluoğlu, Uğur Erdoğan, Yusuf Doğan
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Abdülaziz Solmaz, Ayhan Gürbüz, Ozan Kılıçoğlu (Sinan Akaydın dk. 77), Erkan Taşkıran (Niyazi Batuhan Salman dk. 59), Şaban Özel, Soner Dikmen (Oğuzhan Öztürk dk. 67), Cenk Kaplan, Muharrem Ozan Cengiz, Yakup Yiğit, Bahri Can Avcı
Keçiörengücüspor: Metin Uçar, Sertaş Çam, Cihan Can (Hakan Çevik dk. 90 ?), Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Seçkin Getbay (Burak Aydın dk. 80 ?), Devrim Taşkaya (Uğurcan Bekçi dk. 90 ?), Abdul Kadir Korkut, Uğur Utlu, Gökhan Meral, Taha Balcı
Goller: Muharrem Ozan Cengiz (dk. 32), Abdulaziz Solmaz (dk. 88 pen.) (Kastamonuspor 1966), Uğur Utlu (dk. 20), Taha Balcı (dk. 48) (Keçiörengücüspor)
Sarı kartlar: Cenk Kaplan, Şaban Özel, Ayhan Gürbüz, Bekir Sevgi, Yakup Yiğit (Kastamonuspor 1966), Gökhan Meral, Metin Uçar, Abdul Kadir Korkut, Süleyman Olgun, Cihan Can, Burak Aydın (Keçiörengücüspor)