TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 3 - Ankara Demirspor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor 1966, sahasında Ankara Demirspor'u 3-1 yendi.
Stat: Gazi
Hakemler: Adem Cinek, Murat Erölmez, Hakan Yoldaş
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Bahri Can Avcı, Mustafa Çakır, Yakup Yiğit, Şaban Özel, Ayhan Gürbüz (Oğuzhan Öztürk dk. 87 ?), Soner Dikmen, Ozan Klıçoğlu (Murat Kara dk. 74), Abdülaziz Solmaz (Batuhan Salman dk. 82), Erkan Taşkıran, Muharrem Ozan Cengiz
Ankara Demirspor: Burak Cengiz, Hüseyin Teker, Enis Çeliksu (Burak Kara dk. 70), Alican Tez (Ozan Şamiloğlu dk. 23), Hakan Turan, Okan Salmaz, Şamil Ünal, Burak Keskin, İbrahim Sürgülü, Serkan Özdemir, Berkant Şahin Kök (Umut Aslan dk. 56)
Goller: Muharrem Ozan Cengiz (dk. 12 ), Ozan Kılıçoğlu (dk. 29), Mustafa Çakır (dk. 46) (Kastamonuspor 1966), Ozan Şamiloğlu (dk. 36) (Ankara Demirspor)
Sarı kartlar: Ozan Kılıçoğlu, Şaban Özel (Kastamonuspor 1966), Hakan Turan (Ankara Demirspor)