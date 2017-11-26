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26 Kasım 2017 16:33

TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 5 - Amed Sportif: 0

TFF 2.

TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 5 - Amed Sportif: 0

26 Kasım 2017 16:33

Lig Kırmızı Grup’ta Kastamonuspor 1966, sahasında konuk ettiği Amed Sportif’i 5-0 mağlup etti.



Stat: Gazi


Hakemler: Veli Karakaya xx, Ercan Aydın xx, Onur Tanrıverdi xx


Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi xx, Doğancan Otman xxx, Ümit Karaal xxx, Oğuz Özden xxx, Youssef Yeşilmen xxx, Haşim Çoban xxx (Çağrı Bülbül dk. 57 xx), Ali Kuçik xxx (Ferit Erişçi dk. 72 xxx), Savaş Tağa xxx (Ömercan Sokullu dk. 80 ?), Faruk Öcal xxxx, Okan Yıldız xxx, Tayyib Kanarya xxx


Amed Sportif: Zülküf Özer x, Erdi Bakırcı x, Okan Dernek xx (Mahsum İnanç dk. 80 ?), Murat Yılmaz xxx (Yusuf Kerçin dk. 87 ?), Cumhur Yılmaztürk xx, Şahin Şafakoğlu xx, Mehmet Sıddık İstemi xx, Oğğuz Çetinkaya xx, İlter Ayyıldız xx (Ercan Çapar dk. 57 x), Abdullah Topkara xxx, Mazlum Demir x


Gol: Haşim Çoban (dk. 8), Youssef Yeşilmen (dk. 22), Ali Kuçik (dk. 65), Ferit Erişçi (dk. 74), Tayyip Kanarya (dk. 89) (Kastamonuspor 1966)


Sarı kartlar: Mehmet Sıddık İstemi, Zülküf Özer, Mazlum Demir (Amed Sportif A.Ş.)




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