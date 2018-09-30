TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 5 - Gaziantepspor: 1

Lig Beyaz Grup'ta sahasında konuk ettiği Gaziantespor'u 5-1 yendi. Kastamonuspor 1966, aldığı bu galibiyetle üst üste 4 karşılaşmasını da kazanmış oldu.

Stat: Gazi

Hakemler: Burak Özcan, Nurettin Taşkesen, Hasan Erdoğan

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Mustafa Çakır, Ayhan Gürbüzx, Ozan Kılıçoğlu (Oğuzhan Öztürk dk. 76), Erkan Taşkıranx, Şaban Özel (Ümit Karaal dk. 62), Soner Dikmen, Niyazi Batuhan Salman, Muharrem Ozan Cengiz (Sinan Akaydın dk. 77), Yakup Yiğit, Bahri Can Avcı

Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Erdal Ahmet Özdemir (Müslük Talşik dk. 45), Serhan Yılmaz, Ahmet Olğun, Mustafa Emirhan Özyaşar, Hasan Genç, Deniz Solmaz, İlker Günaslan, Muhammed Ersin Oğuz, Gökhan Çamur, Mustafa Bayram Çakır (Batuhan Necioğlu dk. 54)

Goller: Erkan Taşkıran (dk. 4 ve 80), Ayhan Gürbüz (dk. 52), Yakup Yiğit (dk. 70), Soner Dikmen (dk. 73 pen.) (Kastamonuspor 1966), Müslüm Talşin (dk. 76) (Gaziantepspor)

Sarı kartlar: Erkan Taşkıran, Bahri Can Avcı (Kastamonuspor 1966), Hasan Genç (Gaziantepspor)