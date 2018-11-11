TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 6 - Hacettepespor: 2

TFF 2.
Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor 1966 sahasında konuk ettiği Hacettepespor'u 6-2 yendi.
Stat: Gazi
Hakemler: Erdem Temel, Alper Uslu, Ferdi Karadoruk
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Mustafa Çakır (Yakup Yiğit dk. 74), Abdulaziz Solmaz (Batuhan Salman dk. 68), Ayhan Gürbüz, Erkan Taşkıran, Muhammed Haşim Çobanx, Soner Dikmen, Cenk Kaplan, Oğuzhan Öztürkx, Muharrem Ozan Cengizx (Sinan Akaydın dk. 76), Bahri Can Avcı
Hacettepespor: Burak Çapkınoğlu, Berat Aydoğdu (Furkan Demir dk. 46), Arda Kızıldağ, Rahmi Can Karadaş, Mustafa Hüseyin Seyhan, Mehmet Tuğrul Başkan (İlker Karakaş dk. 70), Ali Eren Karadağ, Serdancan Eralp, Ahmet Mert Bayındır, Muhammed Ali Barutcu, Ali Eren Daşdemir (Suat Bolat dk. 61)
Goller: Erkan Taşkıran (dk. 22 pen.), Muharrem Ozan Cengiz (dk. 35 ve 71), Haşim Çoban (dk. 54), Abdulaziz Solmaz (dk. 68), Sinan Akaydın (dk. 88) (Kastamonuspor 1966), Mustafa Hüseyin Seyhan (dk. 17), Rahi Can Karadaş (dk. 81) (Hacettepespor)
Sarı Kartlar: Erkan Taşkıran (Kastamonuspor 1966), Serdarcan Eralp, Mert Bayındır (Hacettepespor)