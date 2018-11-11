İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Kastamonuspor 1966: 6 - Hacettepespor: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta Kastamonuspor 1966 sahasında konuk ettiği Hacettepespor'u 6-2 yendi.



Stat: Gazi


Hakemler: Erdem Temel, Alper Uslu, Ferdi Karadoruk


Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Mustafa Çakır (Yakup Yiğit dk. 74), Abdulaziz Solmaz (Batuhan Salman dk. 68), Ayhan Gürbüz, Erkan Taşkıran, Muhammed Haşim Çobanx, Soner Dikmen, Cenk Kaplan, Oğuzhan Öztürkx, Muharrem Ozan Cengizx (Sinan Akaydın dk. 76), Bahri Can Avcı


Hacettepespor: Burak Çapkınoğlu, Berat Aydoğdu (Furkan Demir dk. 46), Arda Kızıldağ, Rahmi Can Karadaş, Mustafa Hüseyin Seyhan, Mehmet Tuğrul Başkan (İlker Karakaş dk. 70), Ali Eren Karadağ, Serdancan Eralp, Ahmet Mert Bayındır, Muhammed Ali Barutcu, Ali Eren Daşdemir (Suat Bolat dk. 61)


Goller: Erkan Taşkıran (dk. 22 pen.), Muharrem Ozan Cengiz (dk. 35 ve 71), Haşim Çoban (dk. 54), Abdulaziz Solmaz (dk. 68), Sinan Akaydın (dk. 88) (Kastamonuspor 1966), Mustafa Hüseyin Seyhan (dk. 17), Rahi Can Karadaş (dk. 81) (Hacettepespor)


Sarı Kartlar: Erkan Taşkıran (Kastamonuspor 1966), Serdarcan Eralp, Mert Bayındır (Hacettepespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.