Ticaret İl Müdürlüğü, oto galericileri bilgilendirdi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Vekili Eşref Can ve çok sayıda oto galerici katıldı. Toplantıda konuşan Belediye Başkan Vekili Eşref Can, “Türkiye’deki otomobillerin yüzde 50’den fazlasını binek araçlar oluşturuyor. Bu çok büyük bir rakam. Yılda birçok kez otomobil satış işlemi yapılıyor. Belediye Başkanımız galeri esnafının daha iyi ortamlarda hizmet verebilmesi için bu işin üzerinde fevkalade duruyor. Geçmişte oto galericiler sitesi yapılmıştı, esnaf sayımız arttığı için bunlar yeterli olmadı. Belediye olarak Kuzeykent’te 30’u aşkın dükkan yapıp esnafımızın hizmetine sunduk. Hala yeterli olduğu söylenemez. Bu sitelerin çoğaltılmasında, sayıların arttırılmasında fayda var. Esnaf ve zanaatkarımız her zaman her şeyin en iyisine layık” dedi.

Oto galericileri yönetmelik hakkında bir sunum eşliğinde bilgilendiren Kastamonu Ticaret İl Müdürü Sefa Özata ise, “Sayısal veriler mevcut durumda oldukça hacimli bir sektörün yakın gelecekte büyümeye devam edeceğinin somut göstergeleri olarak yorumlanmalı. Bu büyümeyle birlikte sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir düzenleme ihtiyacı doğmuş ve buna da Ticaret Bakanlığımız düzenleme getirmiş. Bu doğrultuda hazırlanan yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde yayınlandı. Bu çıkan kanunla birlikte sektörün yasal alt yapıya kavuşturulması, haksız rekabetin ve kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi, nitelikli insan kaynağı yaratılması, ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması, mesleğe itibar kazandırılması ve meslek gruplarına duyulan güvenin arttırılması ile hizmet kalitesinin ve tüketici memnuniyetinin arttırılması hedeflendi. Bu yönetmelik sizin menfaatinize çıkarılmış bir yönetmeliktir” diye konuştu.

Özata, yönetmeliğin kapsamı, içeriği ile yetki belgesi ile yetki belgesi verilmesinde aranan şartları da galerici esnafıyla paylaştı.