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06 Temmuz 2018 16:48

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan üyelere yapılandırma semineri

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Defterdarlık, SGK İl Müdürlüğü ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından ‘7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması’ konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan üyelere yapılandırma semineri

06 Temmuz 2018 16:48


Seçim öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yasa ile kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması ile ilgili esnaflara, muhasebecilere ve vatandaşlara seminer verildi. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen seminerde defterdarlık yetkilileri tarafından yapılandırma kapsamına giren ve girmeyen alacakların neler olduğu hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.


Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, en son çıkan 7143 sayılı yasanın piyasalardaki sıkıntıları gidermek, maliye ile olan problemleri ortadan kaldırmak ve mükelleflerin nefes almasına borçlarının taksitlendirilmesi için önemli bir fırsat olduğunu düşündüklerini söyledi. Yapılandırma ve borçların taksitlendirilmesinin özellikle işverenlerin, esnafların ve vatandaşların işlerini kolaylaştıracak bir düzenleme olduğunu kaydeden Oğuz Fındıkoğlu, yapılandırma sürecinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.


Defterdarlık yetkilileri bilgilendirme seminerinde, ‘7143 sayılı yapılandırma kanunu bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile ilgili bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin son çıkan yasa ve düzenlemeleri anlattı. Yapılandırmaların 6,9,12 veya 18 taksit halinde ödenebileceğinin hatırlatıldığı seminerde yapılandırmanın 31 Temmuz tarihinde sona ereceğine dikkat çekildi.




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