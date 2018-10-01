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Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu-Daday karayolu üzerinde tır ile hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Talipler köyü mevkiinde Sinan A. (32) yönetimindeki 37 AH 291 plakalı hafif ticari araç, Talipler köyünde tali yoldan ana yola çıkan Remzi S. (49) idaresindeki 37AAF177 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Sinan A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan eşi Semra A. (29) ve oğlu Bilal A. (2) yaralandı. Tır sürücüsü Remzi S. ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, araçlar ise çekici ile olay yerinden kaldırıldı.

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