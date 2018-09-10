Tır üst geçide çarptı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi kontrolden çıkan tır, üst geçidin ayağına çarptı. Tır hurdaya döndüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D-100 karayolu Samsun istikametinde yapımı devam eden Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ş.Y. (40) idaresindeki 34 BZ 9017 plakalı tır, sürücüsünün yağmurlu asfaltta direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçit ayağına çarparak durabildi.

Tır hurda yığınına dönerken, kazayı gören sürücüler durumu hemen 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tır sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan tır sürücüsü Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa süre trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.