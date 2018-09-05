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05 Eylül 2018 11:22

TOÇ BİR-SEN Kastamonu Şubesi 4. Olağan Genel Kuruluna hazırlanıyor

Tarım, Orman Çalışanları Birliği Sendikası TOÇ BİR-SEN 22.

TOÇ BİR-SEN Kastamonu Şubesi 4. Olağan Genel Kuruluna hazırlanıyor

05 Eylül 2018 11:22

Nolu Kastamonu Şubesi 15 Eylül 2018 Cumartesi Günü yapılacak olan Olağan Genel Kurulu öncesi gazeteciler ile bir araya geldi,


Olağan genel kurula hazırlanan Tarım, Orman Çalışanları Birliği Sendikası TOÇ BİR-SEN Kastamonu Şubesi Başkanı Mehmet Şano ve yönetim kurulu üyeleri, gazeteciler ile tanışmak ve bilgilendirmek bir araya geldi.


Şubenin olağan genel kurulu Eylül 2018 Cumartesi Günü Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilecek, Saat 09.00’da başlayacak olan olağan genel kurul aynı gün seçimlerin gerçekleştirilmesi sona erecek.




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