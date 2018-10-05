Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Karabük karayolu 35'inci kilometrede Aşağıdiphan mevkiinde Yaşar İnan yönetimindeki 37 BG 054 plakalı tomruk yüklü kamyon, virajı alamayarak devrildi. Kamyonda yolcu olarak bulunan Kenan Aydaş kazada hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü Yaşar İnan ise yaralandı.

Yaşar İnan, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Kenan Aydaş'ın cenazesi, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.