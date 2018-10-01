Topladıkları mantarları yiyen 9 kişi zehirlendi

Kastamonu'da ormanlık alandan topladıkları mantarları pişirerek yiyen 9 kişi, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da mantar sezonunun açılmasıyla birlikte zehirlenme vakaları da arttı. Bu kapsamda Cide'ye bağlı Yeniköy Köyünde ikamet eden bir aile, ormanlık alandan topladığı mantarları akşam eve gelince pişirerek yedi. Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve halsizlik şikayetiyle hastaneye müracaat eden ailenin yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edildi. Cide Devlet Hastanesinde ilk müdahalelere yapılan Yeter Süzen (22), Kezban Süzen (41), Nasibe Süzen (68), Nazlı Süzen (19), Kübra Süzen (10), Seval Süzen (15), Vedat Süzen (19) ve Cemile Süzen (31), Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada mideleri yıkanan ve tedavi altına alınan ailenin, sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

Ayrıca Bozkurt ilçesine bağlı Dursun köyünde de İsmail Aydın, ormanlık alandan topladığı mantarları pişirerek yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan İsmail Aydın, Bozkurt Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılarak Kastamonu'ya sevk edildi.