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Tosya Karabey köyünde 2 katlı bir ev tamamen yandı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Karabey köyünde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 2 katlı 1 ev tamamen yandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Karabey köyünde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında 2 katlı 1 ev tamamen yandı.


Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Karabey köyünde ismi tespit edilemeyen yaşlı bir kadının yaşadığı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi kapladı. Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri, Tosya Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. Vatandaşların da yardımıyla uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınan yangında Hüseyin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


Yangın çıkış nedeniyle ilgili Jandarma ve İtfaiye inceleme başlattı. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

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