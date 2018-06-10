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10 Haziran 2018 12:03

Tosya Kaymakamlığı koruma polisi evinde ölü bulundu

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru Emrah Ş.

Tosya Kaymakamlığı koruma polisi evinde ölü bulundu

10 Haziran 2018 12:03

(27), yalnız yaşadığı apartman dairesinde iple asılı vaziyette ölü bulundu.


Edinilen bilgilere göre, Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı polis memuru Emrah Ş., yaklaşık bir yıldır Tosya İlçe Kaymakamı Deniz Pişkin’in koruma polisi olarak görev yapmaktaydı. İddialara göre, iki gün önce rahatsızlığı nedeniyle izin alan Emrah Ş., ikamet ettiği Kore Gazileri Sokak Eraca Apartmanı’nda yalnız yaşadığı dairede kendisini iple asarak, intihar etmiş şekilde bulundu. İki gündür Emrah Ş.’den haber alamayan polis arkadaşları merdiven ile balkondan daireye girmesi sonucu arkadaşlarının kendisini iple asarak intihar ettiğini görünce şok geçirdiler.


Olay yerine çok sayıda polis ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri geldi. Tosya Cumhuriyet Savcısı olayın gerçekleştiği apartman dairesinde incelemelerde bulundu.


Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin de koruma polisi Emrah Ş.’nin hayatını kaybettiği dairede incelemelerde bulundu. Kaymakam Deniz Pişkin’in oldukça üzgün göründüğü gözlerden kaçmadı.


Polis memuru Emrah Ş.’nin cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ve polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.




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