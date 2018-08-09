Tosya Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

HABER: SEDAT AĞACIKOĞLU

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu’nun Tosya ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesine 12 kilometre uzaklıkta Organize Sanayi Bölgesinde H.B.’ye ait ahşap ürünlerine ait bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İddialara göre fabrikanın talaş silo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu ahşap ürünleri fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.