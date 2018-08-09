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09 Ağustos 2018 21:56

Tosya Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

HABER: SEDAT AĞACIKOĞLUKASTAMONU (İHA) - Kastamonu’nun Tosya ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldüEdinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesine 12 kilometre uzaklıkta Organize Sanayi Bölgesinde H.

Tosya Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını

09 Ağustos 2018 21:56

HABER: SEDAT AĞACIKOĞLU


KASTAMONU (İHA) - Kastamonu’nun Tosya ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Tosya ilçesine 12 kilometre uzaklıkta Organize Sanayi Bölgesinde H.B.’ye ait ahşap ürünlerine ait bir fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. İddialara göre fabrikanın talaş silo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine Tosya Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


İtfaiyenin zamanında müdahalesi sonucu ahşap ürünleri fabrikasındaki yangın büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.




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