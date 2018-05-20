Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinde Çorum’un Osmancık istikametine seyir halinde olan Recep D. idaresindeki 06 FU 6158 plakalı tır, yolun aşırı yağışlı olması nedeniyle Ortalıca Kavşağı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kaza sonucu D-100 karayolu tek taraflı araç trafiğine kapandı. Kazada araç sürücüsü Recep D. yaralandı. Olay yerine Bölge Trafik, Jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Recep D., kaza yerine intikal eden 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri, kaza sonrası inceleme başlattı.