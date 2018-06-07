Tosya Tabiat Parkı Dipsiz Göl tesislerinde yangın

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10.Bölge Müdürlüğüne bağlı Tabiat Parkında yer alan özel işletmeye ait otelde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Tosya Belediye İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun söndürme ve soğutma çalışması sonrası ormanlık alana sıçramadan tamamen söndürüldü. Yangın sonucu otel binası tamamen yandı. İtfaiye ve Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.