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01 Ocak 2017 16:26

Tosya Ülkü Ocakları’nda görev değişimi

Tosya Ülkü Ocakları’nda görev değişimi

01 Ocak 2017 16:26

Tosya Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Haluk Yakar, görevini yeni başkan Volkan Kavaklıgil’e devretti.
Tosya Ülkü Ocağında başkanlık görevini yaklaşık 2 buçuk yıldır yürüten Haluk Yakar, Ülkü Ocakları Kastamonu İl Başkanı Resul Köprülü ve Tosya Ülkü Ocakları ülkücülerin de katıldığı bir törenle görevini teslim etti. Ülkü ocakları binasında yapılan törene Kastamonu Ülkü Ocakları Başkanı Resul Köprülü’nün yaptığı açılış konuşması ile başladı. Köprülü konuşmasında, “Türk İslam davasını benimsemiş benlik davasını terk edip sadece yüce Allah’ın hizmetine koşan siz değerli dava arkadaşlarımı Allah’ın rahmeti, keremini, bereketini dileyerek en kalbi duygularımla selamlarım. Hepiniz bu akşam Tosya Ülkü Ocakları başkanlığı görev devretme merasimine hoş geldiniz. Bu güne kadar Tosya Ülkü Ocakları Başkanı olarak hizmet etmiş olan Haluk Yakar kardeşimize teşekkür ediyorum. Yapılacak yemin töreni ile görevi devralacak olan Volkan başkanımıza da yeni görevinde başarılar temenni ediyor ve üstlenmiş olduğu bu kutlu görevde hayırlar diliyorum” dedi.
Yapılan görev töreni sonrasında yeni Tosya Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Kavaklıgil ise yaptığı konuşmada, “Tosya Ülkü Ocağı Başkanlığı görevine atanmam şahsıma büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Rabbim bu kutlu görev ve sorumluluğu hakkı ile yerine getirmemizde bizlere güç ve kuvvet versin” diye konuştu.
Görev teslimin ardından program hep birlikte yapılan Ülkücü Yemini ile son buldu.



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