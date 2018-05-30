Tosya’da 26 köye yangına müdahale tankeri teslim edildi

Yangın Müdahale tankeri teslim törenine katılan Kaymakam Deniz Pişkin açıklamada, bugüne kadar 54 köyün 26’sına yangına müdahale su tankeri teslim edildiğini, İlçe Orman İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışma ile bu sayıyı daha da artıracağını söyledi. Yangına ilk müdahale tankeri dağıtımları sırasında mahalle sakinlerine yangın çıkış sebepleri, yangın çıkmaması için ne gibi önlem almaları gerektiği ve bir yangın çıktığında nasıl müdahale edebilecekleri konusunda eğitimler veriliyor.

Dağıtımlar hakkında bilgi veren Orman İşletme Müdürü Alparslan Kadı ise, “İlçe Orman İşletme Müdürlüğü olarak 26 köyümüze Yangın Söndürme Tankeri teslimatı gerçekleştirdik. Orman Köylerimizin çokluğu ve coğrafi yapımız sebebiyle yangına ilk müdahale tankeri dağıtımı yaparak yangınlara ulaşım süremizin ve oluşabilecek can ve mal kayıplarının en aza indirgemeyi hedeflenmekteyiz. Vatandaşlarımız da yangın konusunda bilgilendiriyor ve yangına ilk müdahalenin önemini vurguluyoruz" dedi.