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14 Mayıs 2018 22:52

Tosya’da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde 3 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tosya’da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

14 Mayıs 2018 22:52


Edinilen bilgilere göre, D-100 karayolu Sapaca köyü mevkii sanayi kavşağında İstanbul’dan Sivas istikametine gitmekte olan Necmettin Ç. (58) idaresindeki 58 EP 682 plakalı kamyonet, sanayi sitesinden kavşağa giriş yapmak isteyen Hasret ö.(29) idaresindeki 60 TM 788 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle refüjde takla atan 60 TM 788 plakalı otomobil ters döndü. Kazada yaralanan sürücüler Necmettin Ç. ve Hasret Ö. ile Kamer D. adlı yolcu ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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